Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus continua a essere un’incognita: incontro con Jorge Mendes per la decisione

Saranno ultimi giorni di calciomercato infuocati in casa Juventus. A tenere banco ovviamente è il futuro di Cristiano Ronaldo, lasciato fuori dall’undici titolare da Massimiliano Allegri nella prima partita di campionato contro l’Udinese. Il contratto del portoghese con i bianconeri scadrà nell’estate del prossimo anno, ma il rinnovo sembrerebbe difficile al momento.

A scatenare nuovamente le voci su un suo possibile addio immediato sarebbe il possibile trasferimento di Kylian Mbappé dal PSG al Real Madrid. Questo potrebbe riaprire le porte proprio del club francese o del Manchester City per CR7. Un importante indizio potrebbe arrivare dall’incontro con l’agente.

Calciomercato Juventus, Mendes a Torino: incontro per il futuro di Ronaldo

Si decide in questi giorni il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Le voci sul suo possibile addio sono tornate a farsi insistenti negli ultimi giorni, soprattutto da quando il Real Madrid ha accelerato per cercare di acquistare Kylian Mbappé dal PSG.

I due club che infatti sembrerebbero ancora in corsa per CR7 sembrerebbero essere proprio i parigini e il Manchester City di Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes, sarebbe volato improvvisamente a Torino per incontrare il proprio assistito e decidere quale sarà il suo futuro. Nel frattempo però non sarebbero ancora arrivate offerte alla Juventus. Dunque ore bollenti nella società bianconera per il futuro di CR7.