Calciomercato Milan, anticipo sulla Juve | Super colpo in Serie A

Calciomercato Milan: anche Mikkel Damsgaard è sempre nei pensieri della dirigenza rossonera. Il possibile affare con la Sampdoria. Tutte le cifre e i dettagli

Buona la prima anche per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri vincono di misura sul campo della Sampdoria grazie alla rete di Brahim Diaz. Ha subito esordito anche l’ultimo arrivato Alessandro Florenzi: l’ex Roma e PSG sarà un importante jolly sulla fascia destra, sia sulla linea difensiva al posto di Calabria che sulla quella della trequarti. Un arrivo che ha di fatto chiuso definitivamente le porte ad Andrea Conti. Il terzino non è stato nemmeno convocato per la trasferta di Marassi e resta in uscita. L’ex Atalanta ha già avuto diverse richieste e piace anche alla Sampdoria, che è al momento in prima fila. Ecco il possibile affare con il club blucerchiato: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, colpo Damsgaard | Tutti i dettagli

Il 27enne è in scadenza di contratto nel 2022 e destinato a lasciare subito la squadra rossonera. Non rientra infatti nei piani di Pioli e, per non perderlo a parametro zero, la dirigenza è intenzionata a cederlo in questa sessione di calciomercato. A pochi giorni dalla chiusura sta salendo l’ipotesi Samp: Conti è valutato circa 5 milioni di euro e potrebbe essere sfruttato dal Milan per riaprire con i blucerchiati il discorso Damsgaard. Anche i rossoneri, infatti, seguono con grande interesse il gioiello danese che piace anche alla Juventus e a diverse big europee. Conti potrebbe così permettere a Maldini e Massara di aprire l’asse con la Sampdoria anche in ottica 2022 per il possibile assalto a Damsgaard.

Una sorta di ‘anticipo’ per bruciare la concorrenza della Juve e non solo. Ferrero valuta il giocatore almeno 30 milioni di euro e l’arrivo di Conti nei prossimi giorni potrebbe già abbassare il conguaglio economico di circa 5 milioni. Il Milan non molla Damsgaard.