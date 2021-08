Il Milan continua a cercare rinforzi in attacco e la soluzione potrebbe arrivare dal PSG: occasione low cost e piano per il big

Tra Milan e PSG potrebbe aprirsi un asse di mercato in questi ultimi giorni di apertura della sessione estiva. I rossoneri continuano a cercare ulteriori rinforzi in attacco, soprattutto per trovare un erede di Calhanoglu, trasferitosi a parametro zero all’Inter. Il profilo adatto potrebbe essere quello di Pablo Sarabia, esterno del PSG che al momento è chiuso dai tanti talenti presenti nella rosa parigina.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, il club francese avrebbe offerto lo spagnolo al Milan in prestito con diritto di riscatto. Per i rossoneri potrebbe essere un’ottima occasione, visto che il riscatto potrebbe essere fissato a una cifra sotto i 10 milioni. Attenzione però ai piani del PSG, che potrebbe offrire Sarabia al Milan come acconto per il big.

Calciomercato Milan, il PSG offre Sarabia: acconto per arrivare a Theo Hernandez

L’occasione last minute nel calciomercato estivo del Milan potrebbe arrivare dal PSG. I parigini infatti avrebbero offerto ai rossoneri Pablo Sarabia in prestito, esterno che con l’arrivo dei diversi talenti in rosa avrà sempre meno spazio in rosa.

Il cartellino dello spagnolo però potrebbe essere solamente l’acconto da parte del club francese per arrivare all’obiettivo principale per la prossima stagione, Theo Hernandez. Il terzino sinistro del Milan è da tempo nel mirino del PSG e lo spagnolo potrebbe essere utile per far partire l’assalto poi ad Hernandez nella prossima stagione.