La Juventus lavora a un’uscita importante sul calciomercato. L’operazione potrebbe decollare nei prossimi giorni, con il Milan protagonista

La Juventus, pur senza spese pazze, resta particolarmente attiva sul calciomercato, alla ricerca degli scenari giusti con cui piazzare i colpi finali. Qualcosa, infatti, andrà fatto per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri con delle occasioni che potrebbero essere colte sia in difesa che a centrocampo. Dopo l’acquisto di Manuel Locatelli, però, saranno importanti anche le uscite, per permettere ad Allegri di avere qualche nuova freccia nel suo arco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, possibile scambio | Per Ronaldo non è ancora finita

E in questo discorso calza alla perfezione Aaron Ramsey. L’avventura del gallese con la maglia della Juventus non è mai veramente decollata tra infortuni e una continuità che non è mai realmente arrivata in bianconero. Un discorso che potrebbe ricadere direttamente sul calciomercato, nelle sue battute finali. Il gallese, infatti, è stato provato da Allegri davanti la difesa, ma è più facile che, alle giuste condizioni, lasci i bianconeri. E in Italia una pista potrebbe prendere nuovamente piede.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Pogba | L’annuncio di Solskjaer

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: torna in auge lo scambio con il Milan

La Juventus aspetta offerte dalla Premier League per la cessione del calciatore. Il tempo, però, stringe e se non dovessero arrivare proposte realmente convincenti, un’altra possibilità potrebbe riaprirsi in sede di trattative. Già negli scorsi mesi, infatti, si era parlato dell’addio del gallese in uno scambio con il Milan. La pista con Alessio Romagnoli era ed è interessante per entrambe le big. L’idea non tramonta, dunque, e anzi potrebbe riprendere corpo negli ultimi giorni di calciomercato. Intreccio a due per il futuro di Ramsey: se non sarà Premier, occhio al Milan con lo scambio.