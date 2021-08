Calciomercato Juventus, ribaltone Pjanic | Lo chiama Spalletti: i dettagli

Il futuro di Miralem Pjanic è incerto sul calciomercato. Chiamata dall’allenatore di Serie A: pista a sorpresa in Italia

Miralem Pjanic e un futuro sul calciomercato ancora tutto da sciogliere e pochi giorni dalla fine della sessione estiva. Il centrocampista è ormai ai margini del progetto del Barcellona, assolutamente fuori dalle idee blaugrana. Il club spagnolo ha bisogno di contenere le spese e l’alto ingaggio da 6,5 milioni a stagione fino al 2024 rappresenta un’uscita troppo esosa per un calciatore che non rientra per nulla nei piani del Barcellona.

Juventus e Inter hanno pensato a lungo al centrocampista bosniaco, ma per entrambe, al momento, la pista non sembra decollare. I bianconeri hanno chiuso l’arrivo di Manuel Locatelli: ora ci sarebbe bisogno di un’uscita per far decollare i discorsi con Agnelli. Anche l’Inter non pare voler intervenire in quella zona di campo. E quindi spazio a nuove piste in Serie A. La Fiorentina, con tutte le difficoltà del caso, è interessata al centrocampista, ma non è la sola.

Calciomercato Juventus, il Napoli su Pjanic: chiamata da Spalletti

Luciano Spalletti e Miralem Pjanic si conoscono bene e bene hanno fatto a Roma, anche se non per tanto tempo. Il Napoli non ha grandi margini di spesa sul calciomercato, ma l’allenatore, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, ha chiamato il centrocampista. Un “Ti piacerebbe…” che ora potrebbe aprire una pista molto interessante sul mercato e di cui vi avevamo già parlato alcune settimane fa.

Sicuramente il problema è costituito dall’elevato ingaggio del bosniaco che è al di fuori dei parametri del Napoli. L’affare, quindi, potrebbe decollare solo grazie l’aiuto del Barcellona che dovrebbe contribuire, dopo il prestito, al pagamento di parte dell’ingaggio del centrocampista o elargendo una buonuscita al calciatore. Insomma, l’affare non è semplice, ma la pista è in piedi: vedremo se la trattativa decollerà nei prossimi giorni.