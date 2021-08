Il derby tra Milan e Inter potrebbe riproporsi per il colpo in Serie A: rossoneri pronti a bruciare i nerazzurri

Nuova stagione ma vecchie rivalità. Il derby tra Milan e Inter sembrerebbe non vivere solamente in campo ma anche nella sessione estiva di calciomercato. Entrambi i club sono alla ricerca degli ultimi colpi di calciomercato per completare le rose di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, ma avrebbero nel mirino lo stesso top player.

Infatti da tempo l’Inter continua a guardare con interesse a Lorenzo Insigne, che al termine della prossima stagione vedrà scadere il proprio contratto col Napoli, con la situazione rinnovo che sembrerebbe complicata. A inserirsi e bruciare i ‘cugini’ nerazzurri potrebbe essere il Milan con un’offerta last minute.

Calciomercato Milan, obiettivo Insigne: l’offerta che beffa l’Inter

La situazione contrattuale di Lorenzo Insigne continua a preoccupare i tifosi del Napoli. Il capitano partenopeo nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto, ma per ora la situazione rinnovo sarebbe complicata. Da tempo sulle sue tracce c’è l’Inter, ma attenzione all’inserimento del Milan.

Infatti i rossoneri potrebbero offrire 18 milioni più bonus al Napoli per prelevare l’attaccante campione d’Europa. Insigne inoltre sarebbe perfetto per far passare Stefano Pioli al modulo 4-4-2 che gli piace particolarmente. Dunque i rossoneri potrebbero approfittare della difficile situazione economica dell’Inter per superarla e strappare il top player napoletano.