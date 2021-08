Ancora una possibile beffa per le big d’Italia con l’inserimento di Pep Guardiola per il colpo immediato: l’idea

Pep Guardiola non intende lasciare nulla al caso e proverà un altro colpo per il Manchester City. Juventus e Milan sono sempre molto attive, inoltre, negli ultimi giorni di mercato per arrivare a profili di assoluto valore per puntellare da subito le rispettive rose. L’inserimento dell’allenatore spagnolo potrebbe cambiare i piani delle due big d’Italia, costrette così a virare su altri obiettivi suggestivi di mercato.

Calciomercato, Moriba verso l’addio: l’assalto di Guardiola

Come svelato dal quotidiano sportivo spagnolo “Mundo Deportivo” Ilaix Moriba è pronto a dire addio al Barcellona visto che non intende rinnovare il suo legame contrattuale con il club blaugrana. Nelle ultime ore ci sarebbe stato l’inserimento di Pep Guardiola con il Manchester City pronto ad acquistare il talentuoso giocatore.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2022, il club catalano intende incassare circa 15 milioni di euro per Moriba, classe 2003 considerata una vera e propria stella per il futuro del calcio mondiale. Lipsia e Chelsea hanno provato a convincere lo stesso Barcellona: l’obiettivo del Manchester City è quello di prelevarlo a parametro zero in vista della prossima stagione.