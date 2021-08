La Juventus osserva le varie occasioni in arrivo dall’estero e il Paris Saint-Germain si fa avanti per uno scambio

Non è stato un calciomercato semplice per la Juventus, che ha deciso di non spendere grosse cifre e ha effettuato poche operazioni sia in entrata che in uscita. Negli ultimi dieci giorni non sono previsti nuovi colpi a meno che non ci sia qualche occasione in arrivo dalle altre squadre. Il Paris Saint-Germain potrebbe farsi avanti per un tentativo di scambio.

Calciomercato Juventus, Draxler fuori dai piani del PSG: si tenta lo scambio con Alex Sandro

Il PSG avrebbe deciso di tagliare alcuni calciatori ormai fuori dal progetto e tra questi c’è anche Julian Draxler. I francesi avrebbero pensato allo scambio con la Juventus per Alex Sandro, ma i bianconeri non sembrano intenzionati ad accettare visto che si ritroverebbero scoperti sulla fascia sinistra.

Draxler è stato un obiettivo in passato della Juventus ma ora non sembra più interessate, viste anche le esperienze negative degli ultimi anni.