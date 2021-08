Clamoroso tentativo del Milan di Paolo Maldini che si fionda all’assalto di Weston McKennie: proposto il cartellino di Alessio Romagnoli, difensore centrale

Prende forma la sessione estiva di calciomercato del Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara. I rossoneri, che lunedì sera sfideranno la Sampdoria di Roberto D’Aversa, sono a caccia di un giocatore in trequarti in grado di portare qualità, assist e gol alla rosa allenata da Stefano Pioli. Nelle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi: dal profilo di Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea di Thomas Tuchel a quello più caldo di Nikola Vlasic, ala del CSKA Mosca. Attenzione però alla possibilità di qualche colpo a sorpresa in queste ultime battute di mercato, magari proprio da un grande club del campionato italiano di Serie A.

Stiamo parlando della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, che hanno ritrovato in panchina il tecnico livornese, potrebbero rinunciare al cartellino di Weston McKennie, centrocampista americano arrivato lo scorso anno dalla Germania ed il Milan sarebbe intenzionato a farci più di un pensierino, nonostante le prime offerte siano arrivate dalla Premier League per il giocatore USA.

Calciomercato Milan, assalto a McKennie | I dettagli

Weston McKennie potrebbe essere quindi il collante fra centrocampo ed attacco che manca al Milan di Stefano Pioli. Il giocatore americano, valutato circa 25/30 milioni di euro ha ricevuto finora offerte dall’Inghilterra. L’estero è una meta gradita per la Juventus che si libererebbe di uno slot per portare altri stranieri in maglia bianconera.

Nel frattempo il Milan potrebbe mettere sul piatto un giocatore da tempo seguito dalla Vecchia Signora: stiamo parlando di Alessio Romagnoli. L’ex difensore della Roma è nel mirino della Juventus che, però, conta di portarlo alla Continassa a zero a partire dalla prossima stagione e tenterà di monetizzare con l’eventuale partenza di McKennie.