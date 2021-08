Calciomercato Juve, scambio con Ronaldo | Rifiuto e intreccio in Premier

Il futuro di Cristiano Ronaldo non si sblocca nel calciomercato in uscita della Juventus. L’addio del portoghese si intreccia con quello di un suo connazionale

La Juventus sonda il calciomercato, alla ricerca delle ultime operazioni cruciali per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo stesso fa Jorge Mendes che da mesi ha raccolto i segnali di insofferenza da parte di Cristiano Ronaldo e che sta cercando una soluzione per sbloccare il suo addio ai bianconeri. Non è facile, a questo punto del mercato, e soprattutto per i costi elevatissimi che prevede il bomber ex Real Madrid.

Pochissime big possono permetterselo e ora il Manchester City, al netto di possibili intrecci con Kylian Mbappé, resta l’unica big in prima fila per tesserare Ronaldo. Anche tra i Citizens, però, diverse pedine dovranno muoversi nel senso giusto per permettere a CR7 di tornare in Premier League. In tal senso, un nome da tenere fortemente in considerazione è quello di Bernardo Silva. Una mossa decisiva da parte dell’esterno potrebbe sbloccare anche l’addio del portoghese della Juventus.

Calciomercato Juventus, scambio per Ronaldo: l’intreccio con Bernardo Silva

Bernardo Silva ha le idee chiare sul suo futuro. Secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, infatti, l’esterno offensivo non ha intenzione di essere inserito all’interno di scambi con il Tottenham per Harry Kane. L’esterno vuole giocare la Champions League e valuta altre proposte sul calciomercato. Una di queste potrebbe essere proprio la Juventus. Cristiano Ronaldo potrebbe sbarcare nuovamente in Premier, al Manchester City, mentre Bernardo Silva potrebbe arrivare in Italia. Ricordiamo che il bomber della Juventus ha un costo al minimo di 30 milioni di euro, essenziali ai bianconeri per non generare una minusvalenza. Il futuro è adesso: dopo il ‘no’ allo scambio con il City, occhio alla pista Ronaldo-Bernardo Silva per l’addio dell’ex Real Madrid alla Juventus.