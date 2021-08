Primo squillo in una gara ufficiale per la Roma di Mourinho, che supera il Trabzonspor e si aggiudica l’andata delle qualificazioni di Conference League.

La Roma vince 2-1 sul campo del Trabzonspor nell’andata delle qualificazioni per la Conference League. I giallorossi, guidati dal tecnico Jose Mourinho, si sono portati in vantaggio con la rete di Lorenzo Pellegrini al 55′, ma sono stati raggiunti dal gol al 64′ dell’ex Parma Andreas Cornelius. A regalare la vittoria alla Roma il primo bersaglio in maglia giallorossa di Eldor Shomurodov all’81’.

Si è dunque sbloccato alla prima occasione l’attaccante ex Genoa acquistato in questa sessione di calciomercato. Il ritorno si terrà allo stadio Olimpico giovedì prossimo e la strada per il club della Capitale sembra comunque in discesa dopo aver vinto segnando due reti in Turchia.