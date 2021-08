Juventus e Milan osservano la situazione Isco e con il passare dei giorni crolla il prezzo: nuova occasione low cost

Sono giornate importanti per quanto riguarda il calciomercato in Serie A, visto che ci sono tanti movimenti che potrebbero essere ancora concretizzati in queste ultime settimane di calciomercato. Non ci sono state troppe operazioni ma non sono da escludere colpi dalle big: c’è ancora da risolvere la questione legata a Isco che potrebbe portarlo in Serie A.

Lo spagnolo è ormai in uscita dai ‘Blancos’ e per questo la società sta cercando una nuova soluzione per cederlo. È stato proposto alla Juventus in passato e il Milan continua a seguirlo tutt’ora per provare a rinforzare la propria trequarti con un elemento di qualità.

Calciomercato, crolla ancora il prezzo di Isco: nuova occasione per il Milan

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, visto che mancano ormai poco più di dieci giorni alla fine del calciomercato il prezzo di Isco sarebbe in continuo calo per cercare una soluzione per venderlo. Adesso potrebbe partire addirittura per 10 milioni di euro, una cifra sicuramente abbordabile per una squadra come il Milan che potrebbe fare un tentativo in questi ultimi giorni di calciomercato.

I rossoneri in particolare cercano un trequartista e hanno tutto il tempo a disposizione per cercare il colpo visto che questa sessione scade il 31 agosto. Il colpo Isco sarebbe l’ideale per le qualità che ha.