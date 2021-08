La questione Pogba continua a creare discussioni e arrivano novità importanti sul suo futuro: spiazzata la Juventus

È stato un calciomercato particolare quello vissuto dalla Juventus, che dopo diverse settimane di silenzio ha ingaggiato prima Kaio Jorge e poi Manuel Locatelli, il tutto intervallato dalla cessione di Merih Demiral all’Atalanta. Ora i bianconeri continuano a studiare nuove mosse ma è difficile che venga effettuato un colpo di lusso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Correa ai casi interni | Doppio annuncio

Nel mirino resta Paul Pogba ma le notizie in arrivo dall’estero non sembrano essere confortanti. Secondo quanto riportato da ‘Le10Sports.com’, infatti, la preferenza del centrocampista sarebbe quella di trasferirsi al Real Madrid. Ma non solo, dalla Francia fanno sapere che su di lui c’è anche il Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | L’annuncio sulla formula

Calciomercato Juventus, Pogba si allontana: è duello PSG-Real Madrid

Il quotidiano francese dunque parla di un duello tra Real Madrid e PSG per provare a strappare Pogba dal Manchester United. La Juventus invece non viene neanche menzionata, possibile a questo punto che i bianconeri siano soddisfatti del colpo Locatelli e non hanno intenzione di rinforzare il centrocampo. Per Pogba inoltre bisogna anche osservare la situazione in vista dell’anno prossimo, visto che a giugno 2022 scadrà il contratto con i ‘Red Devils’ e potrà trovare una nuova squadra a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede a zero | ‘Scippo’ alla Juventus

Pogba ha dimostrato subito di saper fare la differenza già nella prima giornata di Premier League e le sue qualità hanno attirato tutte le big d’Europa.