Juventus e Milan continuano a lavorare sul fronte calciomercato per gli ultimi giorni da urlo: possibile colpo in casa Barcellona

Possibili colpi last minute per Juventus e Milan. Le due big d’Italia continuano a lavorare senza sosta per arrivare a profili di assoluto valore in vista della prossima stagione. Da una parte i bianconeri intendono dimenticare gli ultimi mesi deludenti; dall’altra i rossoneri vogliono continuare nel loro percorso di crescita tornando a splendere anche in campo europeo dopo la qualificazione in Champions League. E nelle ultime ore sarebbe nata un’idea suggestiva in casa Barcellona.

Calciomercato Juventus e Milan, Moriba può partire subito

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” Ilaix Moriba potrebbe trascorrere la prossima stagione in tribuna. La situazione ormai sembra compromessa del tutto e soltanto la cessione del giovane centrocampista potrebbe cambiare le dinamiche. La cifra richiesta da parte del Barcellona si aggira intorno ai 15 milioni di euro: difficilmente il talentuoso giocatore blaugrana partirà negli ultimi giorni di mercato. Negli ultimi giorni lo stesso club catalano ha rifiutato una proposta da 5 milioni di euro da parte di una compagine tedesca.

Il classe 2003 ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e avrebbe detto di no al prolungamento con il club blaugrana. Il Barcellona così lo potrebbe tenere fuori rosa per il resto della stagione facendogli perdere un anno mandandolo così in tribuna.

Gli ultimi giorni di agosto saranno così decisivi in vista della prossima stagione. Il Barcellona intende ricavare almeno 15 milioni dalla sua cessione nonostante il contratto in scadenza nel 2022.