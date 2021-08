La Juventus tiene il mirino puntato su un importante obiettivo per l’attacco, ma il colpo pare sfumare: intreccio con Lewandowski

Ormai ci siamo: la nuova stagione di Serie A sta per cominciare. Le squadre si sono messe alla prova in più amichevoli – talvolta trasformate in sfide dal sapore di incontro ufficiale -, ma ora è giunto il momento di tornare a fare sul serio. C’è tanta curiosità per il prossimo campionato, viste le numerose modifiche messe in atto dalle grandi compagini. A eccezione della Juventus, che fino a questo momento ha cambiato ben poco oltre all’acquisto di Locatelli. L’arrivo di quest’ultimo, però, ha portato il sorriso a tutto l’ambiente. La trattativa con il Sassuolo è stata senza dubbio la telenovela del calciomercato italiano.

Tutte le parti in causa volevano chiudere positivamente l’affare, ognuno per le proprie motivazioni. Alla fine si è giunti alla tanto attesa fumata bianca e il talento azzurro è diventato ufficialmente un nuovo centrocampista agli ordini di Massimiliano Allegri. Esaudito il desiderio del tecnico, che potrà contare sulle prestazioni del primo nome sulla lista per potenziare un reparto in evidente difficoltà. Da qui alla fine di agosto, non è da escludere l’arrivo di un altro rinforzo in quella zona di campo e, come noto, l’obiettivo numero uno resta Miralem Pjanic. Il ritorno del bosniaco è una possibilità concreta, ma prima dovrà liberarsi spazio e il maggior indiziato ad abbandonare la nave è McKennie. Nel frattempo, si continua a tenere d’occhio Gabriel Jesus per l’attacco, ma l’acquisto del brasiliano pare sfumare.

Calciomercato, scambio per Gabriel Jesus: intreccio con Lewandowski e Juventus ko

Non è un segreto come alla Juventus piaccia molto Gabriel Jesus. Un possibile trasferimento per il 2022, quando non ci saranno più Ronaldo e il suo ingaggio monstre. L’obiettivo, però, potrebbe sfumare a causa di un clamoroso intreccio con Lewandowski. Il polacco – valutato intorno ai 70 milioni di euro – vorrebbe lasciare in estate il Bayern Monaco e si sarebbe offerto al Manchester City di Guardiola.

I ‘Citizens’, in cerca di una punta, vedrebbero di buon occhio questa opzione – se dovesse saltare Kane – e sarebbero disposti ad offrire il cartellino del brasiliano, valutato circa 60 milioni, più una parte cash ai bavaresi. Un’operazione che chiaramente taglierebbe fuori la ‘Vecchia Signora’ per l’acquisto del classe ’97.