Miralem Pjanic vuole tornare in Italia ma la Juventus non affonda ancora il colpo: inserimento dell’Inter

La situazione legata a Miralem Pjanic sta diventando un tormentone estivo. La posizione del Barcellona rimane sempre aperta alla cessione in prestito e lo stesso giocatore tornerebbe in Italia volentieri. La Juventus lo ha tenuto d’occhio durate tutta la finestra di mercato estivo ma ieri è arrivata la conferma dell’accordo raggiunto con il Sassuolo per l’acquisto di Manuel Locatelli. Un acquisto che chiude, in qualche modo, le porte a Pjanic nel centrocampo di Massimiliano Allegri, anche se, secondo quanto riportato da ‘Sport’, le due operazioni non sarebbero collegate e quindi per il bosniaco c’è ancora la possibilità di tornare in bianconero, ma il giocatore non vuole aspettare ancora per molto ed ecco che sembrano essersi inserite delle nuove squadre.

Calciomercato, inserimento dell’Inter per Pjanic

Senza la partenza di Ramsey la Juventus non potrà spingere sull’acceleratore per Pjanic. I bianconeri prendono tempo, cercando prima di snellire la rosa, ma il centrocampista ex Roma non vuole rischiare di disputare un’altra stagione al Barcellona. Tra le principali candidate che potrebbero infastidire la ‘Vecchia Signora’ c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi. Visti i problemi fisici di Eriksen, il tecnico ex Lazio necessità di un altro centrocampista tecnico che possa supportare Brozovic e Barella. Il Barcellona è disposta a cedere il giocatore in prestito ma l’unico ostacolo rappresenta l’ingaggio di Pjanic, di circa 6 milioni di euro.

Pjanic sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare in Italia e tornare ad essere protagonista. Non scorre buon sangue con Ronald Koeman e in Serie A le sue qualità vengono valorizzate in maniera più efficace. L’Inter sembra essere la principale rivale della Juventus nella corsa al bosniaco e probabilmente anche la favorita in questa fase, ma sarà fondamentale la volontà del giocatore che ha fretta di tornare in Italia.