Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo | Scambio col Real Madrid

Cristiano Ronaldo potrebbe partire subito. Il campione portoghese sarebbe stato richiamato da Carlo Ancelotti: scambio top

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico. Il campione portoghese dovrà prendere una decisione in tempi brevi in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il PSG che avrebbe pensato a lui per un tridente da urlo con Messi e Neymar. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con l’idea Real Madrid che ha preso di nuovo piede nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Real Madrid: operazione possibile

Come svelato dal giornalista Edu Aguirre durante il programma spagnolo “El Chiringuito”, Carlo Ancelotti vorrebbe il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Un’ipotesi suggestiva di calciomercato con lo stesso campione portoghese che sarebbe entusiasta di tornare nella capitale spagnola. Come rivelato durante “El Chiringuito” lo stesso allenatore italiano vorrebbe il suo ritorno immediato con i contatti avuti già nelle ultime ore. Ronaldo, inoltre, non avrebbe problemi con Ancelotti visto che i due hanno un ottimo rapporto.

Infine, il ritorno di Ronaldo sembra così un’operazione possibile come svelato dal giornalista Aguirre. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni in vista anche dell’inizio di stagione già alle porte. Il Real Madrid potrebbe inserire anche il cartellino di Isco o Asensio nella maxi operazione per accontentare ulteriormente le richieste della dirigenza torinese.