La Juventus dovrà subito mettersi al lavoro in caso di addio immediato di Cristiano Ronaldo: assalto in Serie A per il big

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta indecifrabile. Il campione portoghese dovrà comunicare la sua scelta definitiva alla compagine bianconera. Sulle sue tracce ci saarebbero così le big d’Europa con Real Madrid e Manchester City in pole per assicurarsi le prestazioni della stella lusitana. L’attaccante della Juventus, con il contratto in scadenza nel giugno 2022, sarebbe anche propenso ad andare via da Torino nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, assalto ad Insigne per il post Ronaldo

Così la Juventus potrebbe pensare anche ad un colpo suggestivo in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Lorenzo Insigne, accostato anche all’Inter negli ultimi giorni, sarebbe un profilo interessante per la compagine bianconera. Il talento del Napoli, in scadenza di contratto nel 2022, non ha ancora rinnovato con il club partenopea: il suo addio potrebbe arrivare così a parametro zero.

Al momento la valutazione del giocatore azzurro da parte del presidente De Laurentiis si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Il futuro del talento di Frattamaggiore resta così ancora in bilico con le novità previste nei prossimi giorni.