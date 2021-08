Il calciomercato Juve si fa rovente a sole due settimane della chiusura della sessione estiva. Possibile maxi operazione col Bayern

Andiamo subito al sodo: il Bayern ha bisogno di un laterale destro e in cima alle preferenze c’è Danilo. Già, proprio il brasiliano che la Juventus prese nel 2019 dal Manchester City nell’ambito dello scambio con Joao Cancelo. Sembrava un bluff, invece pian piano il 30enne nativo di Bicas ha scalato posizioni diventando, soprattutto con Pirlo, un elemento cardine sia dal punto di vista tattico che sotto l’aspetto tecnico. Le indiscrezioni ‘mercatare’ danno però il Bayern pure su un altro big della formazione di Allegri, vale a dire Rodrigo Bentancur.

Paradossalmente il 24enne uruguagio è meno intoccabile dell’ex Real, al tecnico livornese non fa impazzire poiché poco ‘inquadrabile’ tatticamente e molto discontinuo. Ma la società presieduta da Andrea Agnelli non ha intenzione di svenderlo visto che il 50% di una futura cessione andrebbe girato al Boca Juniors. Diciamo che per entrambi la richiesta può toccare i 70 milioni di euro. Per i bavaresi però esisterebbe la ‘carta’ Kimmich.

Calciomercato Juventus, Kimmich nell’affare Bentancur-Danilo

Il terzino ma pure mediano tedesco, stipendio da 8 milioni lordi e contratto in scadenza a giugno 2023, sarebbe molto gradito alla Juventus proprio per la sua duttilità oltre che per il grande spirito di sacrificio che ne farebbe di lui subito uno dei pilastri della squadra. Per Bentancur-Danilo, Cherubini e soci accetterebbero così anche ‘solo’ 50 milioni cash, sempre che il Bayern accetti di inserire Kimmich facendo lievitare il tutto ad almeno 70 milioni. Fantamercato? Forse sì, seppur ormai non ci stupirebbe più nulla…

A.R.