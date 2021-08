La Juventus tiene puntati i radar sul suo attacco, in entrata e in uscita. Il futuro di Mohamed Salah si intreccia con quello di Cristiano Ronaldo

La Juventus è arrivata a un momento decisivo del suo calciomercato. I bianconeri vanno a caccia delle pedine giuste per migliorare la rosa, in particolare in attacco. La Vecchia Signora, infatti, deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, nonostante manchino pochi giorni all’inizio del campionato, resta ancora molto chiacchierato. Parallelamente, un altro nome potrebbe presto cambiare maglia e la Juventus potrebbe esserne direttamente interessata.

Calciomercato Juventus, svolta Salah-Liverpool. E occhio a Ronaldo

Mohamed Salah, infatti, secondo quanto riporta ‘todofichajes’, avrebbe deciso di lasciare il Liverpool. L’ex Roma ha un contratto fino a giugno 2023 e una valutazione che attualmente si attesta sui 100 milioni di euro. Juventus, PSG e Bayern sono i club attualmente in lizza per tentare il grandissimo colpo in vista della prossima estate. Parallelamente, però, c’è un’altra possibilità concreta per la Juventus. Se i bianconeri dovessero cedere Cristiano Ronaldo da qui alla fine dell’attuale sessione di calciomercato, allora l’assalto a Salah potrebbe diventare concreto anche nei prossimi giorni.