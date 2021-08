Clamorosa la qualificazione della Ternana ai sedicesimi di Coppa Italia. I rossoverdi espugnano il Dall’Ara con un clamoroso 4-5. Il Crotone supera 6-4 il Brescia dopo i calci di rigore.

Con un rocambolesco 4-5 la Ternana supera il Bologna al Dall’Ara e raggiunge i sedicesimi di Coppa Italia. I rossoverdi iniziano subito bene, portandosi in vantaggio di due gol grazie alle reti di Agazzi al 6′ e di Donnarumma al 21′. Accorcia le distanze per i rossoblù Dominguez al 38′ su assist di Soumaoro, ma al 40′ Peralta riporta a due le lunghezze di vantaggio delle Fere. Il secondo periodo si apre con i gol di Falletti, su rigore al 50′ e di Peralta al 54′. Il Bologna prova la rimonta con le reti Arnautovic al 56′, Soriano al 58′ e Orsolini al 74′. La squadra guidata da Cristiano Lucarelli, però, resiste all’assalto finale e conquista il passaggio al prossimo turno.

Coppa Italia, Il Crotone supera il Brescia 6-4 dopo i calci di rigore

Nella partita tenutasi all’Ezio Scida di Crotone, invece, i padroni di casa hanno avuto la meglio del Brescia dopo i calci di rigore. Il match nei tempi regolamentari era terminato sul risultato di 2-2. In gol per i pitagorici Vulic al 26′, poi Van de Looi al 46′ e Bajic al 67′ ribaltano il risultato per le Rondinelle. A portare il punteggio di nuovo in parità è Mulattieri al 77′.

Fatale la lotteria dei rigori per la squadra allenata da Filippo Inzaghi, che realizza soltanto due reti dal dischetto, contro le 4 messe a segno dai rossoblù.