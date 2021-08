Il futuro di Alessio Romagnoli è sempre in bilico. Il centrale del Milan, in scadenza nel 2022, potrebbe andare via: l’idea

Saranno giorni intensi in ottica futura per Alessio Romagnoli. Il centrale del Milan, in scadenza nel giugno 2022, potrebbe dire addio con numerosi top club d’Europa sulle tracce del difensore romano.

Calciomercato Milan, Romagnoli idea Tottenham

Il suo futuro è sempre in bilico con il Barcellona che ha chiesto informazioni sul centrale. Assalto possibile anche dalla Premier League con il Tottenham che cercano altro dif centrale. Le prime scelte di Fabio Paratici sono altre, ma l’ex dirigente della Juventus continua a stimarlo e potrebbe pensare a lui. L’offerta può essere al ribasso sui 10 milioni di euro, inserendo nella trattativa il centrocampista Moussa Sissoko che continua a piacere alla dirigenza rossonera.

Il futuro di Romagnoli resta sempre in bilico in vista della prossima stagione. Il centrale rossonero vorrebbe riconquistare la fiducia di Stefano Pioli dopo un periodo di panchina con l’arrivo del giovane Tomori. Il rossonero è stato sempre una prima scelta, ma negli ultimi mesi ha avuto un periodo di flessione perdendo anche le gerarchie in Nazionale italiana.