La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di rinforzi: sul taccuino c’è Miralem Pjanic, ma attenzione al Barcellona che potrebbe inserire Samuel Umtiti nell’affare

Manca meno di una settimana all’inizio del campionato italiano di Serie A. Il massimo torneo italiano si aprirà con la sfida fra l’Inter ed il Genoa di Davide Ballardini. I nerazzurri, che saranno guidati da Simone Inzaghi, dovranno difendere il titolo di campioni d’Italia contro le altri big del nostro calcio: dal Milan di Stefano Pioli alla Juventus, tornata nelle mani di Massimiliano Allegri. I bianconeri vogliono rilanciarsi dopo il quarto posto sotto la guida di Andrea Pirlo.

Nel mirino c’è Manuel Locatelli, mediano del Sassuolo di Dionisi. Il giocatore ex Milan potrebbe arrivare per una cifra poco inferiore ai 40 milioni di euro, ma con ogni probabilità non sarà l’unico colpo della Vecchia Signora in queste due ultime roventi settimane di calciomercato. Attenzione infatti anche al nome di Miralem Pjanic, possibile cavallo di ritorno dopo la stagione horror con la maglia del Barcellona.

Calciomercato Juventus, non solo Pjanic | Altro nome dal Barcellona

Il Barcellona, alle prese con qualche problema economico che ha portato anche al mancato rinnovo del contratto di Lionel Messi, vorrebbe lasciar andare non solo Miralem Pjanic, ma anche Samuel Umtiti, difensore centrale francese in scadenza nel 2023 ed in lista dei trasferimenti ormai da diverso tempo.

Il club blaugrana, negli ultimi giorni di tempo, vorrebbe inserire anche il campione del mondo del 2018 nell’affare Pjanic per liberarsi di due ingaggi pesanti. Umtiti però non è un nome che scalda la dirigenza della Juventus che, per la posizione di difensore centrale, preferirebbe altri profili.