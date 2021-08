Juventus e Inter hanno messo nel mirino Moise Kean, che Mino Raiola vorrebbe portar via dall’Everton: idea scambio

La Juventus è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo. Diversi sono i profili valutati dalla dirigenza bianconera, tra questi c’è anche il ritorno di Moise Kean. Molto apprezzato da Massimiliano Allegri, è un profilo giovane su cui poter puntare e nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia del PSG. Mino Raiola, suo agente, vuole spostarlo dall’Everton. E sull’attaccante piomba anche l’Inter dopo la cessione di Romelu Lukaku, nonostante l’acquisto di Edin Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Icardi vola in Spagna | Super scambio e Juve ko

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, torna Pjanic ma niente Juventus | Firma con l’altra big

Juventus, scambio per Kean

La Juventus non ha tanta liquidità a disposizione e questo Raiola lo sa. E’ per questo che con l’Everton verrebbe imbastito uno scambio sulla base del prestito con diritto di riscatto. In cambio di Kean, infatti, verrebbe proposto Radu Dragusin. Per l’attaccante italiano si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni. Stessa formula, ma cifre sui 15 milioni per il difensore centrale rumeno. L’Inter resterebbe beffata da quest’operazione, visto che perderebbe un profilo importante dai radar di Marotta.