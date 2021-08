L’Inter continua a lavorare in sede di calciomercato per regalare un’altra punta a Simone Inzaghi: assalto al bomber, scambio in vista

Il calciomercato dell’Inter non si ferma. Anzi, sta entrando in una fase ancora più calda, ossia quella riguardante il secondo colpo del dopo Lukaku. L’addio del belga, andato al Chelsea, ha lasciato un vuoto enorme nella rosa, a maggior ragione se si considerano le precedenti partenze nell’ordine di Conte e Hakimi. Per questo motivo, la società ha deciso di reinvestire parte dei 115 milioni guadagnati dalla cessione di ‘Big Rom’ e regalare ad Inzaghi due nuovi attaccanti.

La ‘Beneamata’, dal canto suo, ha già preso dalla Roma Edin Dzeko, sceso in campo nell’amichevole con la Dynamo Kiev e andato anche in gol. Un profilo d’esperienza che, nonostante una carta d’identità non più dalla propria parte, mantiene uno spessore elevato. Portato a casa il ‘Cigno di Sarajevo’, i nerazzurri ora si concentrano sull’altro obiettivo. Stiamo parlando di Duvan Zapata, bomber in forza all’Atalanta. Piacciono molto anche Correa – in uscita dalla Lazio – e Insigne, al momento più defilato. Ma il colombiano sembra essere il preferito per caratteristiche, con Marotta che potrebbe tentare uno scambio per assicurarsi le sue prestazioni.

Calciomercato Inter, scambio per Zapata

L’Inter non molla Zapata. I nerazzurri avrebbero l’intenzione di effettuare un nuovo assalto al classe ’91, provando a mettere in scena uno scambio. La dirigenza lombarda, infatti, potrebbe tentare di inserire nell’operazione il cartellino dell’ex Gagliardini – valutato sui 15 milioni di euro -, centrocampista ai margini del progetto che fu lanciato da Gasperini. Oltre al 27enne, anche nel mirino del Napoli, la ‘Beneamata’ aggiungerebbe una sostanziosa parte cash da 20 milioni.

Gli orobici, però, declinerebbero tale proposta e prenderebbero in considerazione solo un’offerta da 35 milioni senza contropartite. Bisogna tenere presente, inoltre, che la Dea non saluterà il proprio attaccante fino a che non si sarà assicurata un valido sostituto. Abraham poteva essere una strada percorribile, ma sappiamo com’è andata a finire.