L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato, ma potrebbe arrivare una beffa in attacco: assalto dalla Premier

L’Inter pensa al futuro per arrivare a giocatori di livello assoluto dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku. La società nerazzurra è sempre molto attiva per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. L’ad Marotta vorrebbe lavorare soprattutto su un profilo che riguarda il reparto offensivo della squadra guidata dal tecnico dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, beffa per Vlahovic: idea in Premier

Come svelato dai media spagnoli Aubameyang sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Manchester United. Il gabonese è stato anche accostato anche all’Inter, ma quasi sicuramente il suo futuro potrebbe essere a Old Trafford. Come sostituto dell’ex Milan attenzione anche all’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che è sempre nel mirino delle big d’Europa come Arsenal e Tottenham. I “Gunners” potrebbe mettere sul piatto la cifra di 70 milioni che chiede il patron Commisso.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con il futuro di Vlahovic sempre in bilico. La Fiorentina vorrebbe trattenerlo, ma il patron Commisso dovrebbe pensare così al rinnovo contrattuale per allontanare le sirene estere.