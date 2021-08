La situazione finanziaria del Barcellona continua a spaventare: il presidente Laporta annuncia l’ammontare del rosso in bilancio

Ancora difficile da metabolizzare per il Barcellona l’addio di Leo Messi. La leggenda argentina infatti non ha potuto rinnovare il contratto con il club in cui è stato per oltre 20 anni a causa dei problemi finanziari della società catalana. Oggi il presidente Joan Laporta in conferenza stampa ha spiegato la situazione finanziaria del club.

Il presidente ha affermato: “Appena arrivati all’interno del club abbiamo chiesto un prestito ponte di 80 milioni di euro che ci è stato concesso da Goldman Sachs, altrimenti non avremmo potuto pagare gli stipendi. Alla chiusura dello scorso anno abbiamo registrato perdite di 481 milioni, con il Covid che ha avuto un impatto di 91 milioni. Il monte ingaggi al momento è pari al 103% del fatturato. Il Barcellona deve pagare 553 milioni in più rispetto a quanto addebiteremo quest’anno. Il nostro debito è aumentato e gli obblighi di pagamento sono saliti a 1,35 miliardi di euro”. Poi su Piqué afferma: “Gesto straordinario, stiamo cercando soluzioni per altri tagli”. Infine sull’addio di Messi: “Triste ma necessario, il club viene prima di tutto”.