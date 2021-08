L’infortunio di Franck Kessie unito alla Coppa d’Africa a gennaio potrebbero far optare il Milan per un altro centrocampista per allungare le rotazioni. Idea dall’Inter

Il Milan si è mosso parecchio tra entrate ed uscite in questa finestra di calciomercato estiva. Tra le cessioni anche quella a costo zero di Hakan Calhanoglu in direzione Inter. Questa volta però i destini delle due milanesi potrebbero intrecciarsi ancora, ma a parti invertite. Il Milan deve infatti fare i conti con le condizioni fisiche di Franck Kessie che resterà ai box in questo primo scorcio di stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’ivoriano fondamentale per il gioco di Pioli dovrà inoltre abbandonare la nave a gennaio per rispondere alla chiamata della nazionale in vista della Coppa d’Africa lasciando così ancora scoperti i rossoneri. Per queste ragioni la dirigenza riflette su un altro centrocampista da inserire in organico. Nello specifico il Milan potrebbe correre ai ripari provando a lanciare un assalto a Roberto Gagliardini, centrocampista dell‘Inter che ai tempi di Pioli fu titolare. Il rapporto quindi con l’allenatore potrebbe aiutare ma non sarà semplice. Valutato 15 milioni, Maldini e soci potrebbero provarci con un prestito con diritto di riscatto, ma inevitabile arriverebbe il parere negativo dell’Inter.