Il Milan cerca un altro colpo per l’attacco in questa finestra di calciomercato, ma ci potrebbe essere lo sgambetto già in Serie A

Le vie del calciomercato continuano a portare James Rodriguez vicino all’Italia. Il trequartista colombiano viene periodicamente accostato ai top club del nostro campionato, ma senza che ci sia un vero e proprio assalto concreto al trequartista. Il futuro del colombiano, però, proprio questa volta potrebbe proseguire in Serie A.

La qualità del trequartista potrebbe innalzare il livello tecnico del massimo campionato italiano e essere particolarmente utile alle maggiori big italiane. James piace, e non poco, al Milan che, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu avrebbe potuto dare l’assalto proprio a un calciatore con quelle caratteristiche. In realtà, un altro club potrebbe presto salire in pole position per il calciatore: il duello si accende in Serie A e potrebbe portare James in una big del nostro campionato.

Calciomercato Milan, si allontana James Rodriguez: c’è la Lazio

Il Milan lavora sul calciomercato, ma il nome di James sembra ora in secondo piano nelle scelte rossonere. I lombardi lavorano al nome di Alessandro Florenzi e ad altri profili per completare la rosa. In realtà, secondo quanto riporta ‘don balon’, il futuro del colombiano potrebbe presto essere alla Lazio. La qualità di James sarebbe utilissima al gioco di Sarri e farebbe decollare l’impalcatura di gioco del tecnico. Rodriguez è al passo d’addio e l’Italia pare più vicina: ora la Lazio è in corsia di sorprasso rispetto al Milan.