La Juventus valuta le occasioni di mercato e ne rispunta una dal Real Madrid: c’è anche il Milan su di lui

La Juventus continua a lavorare per provare a rinforzarsi anche se fino a questo momento il calciomercato dei bianconeri è stato piuttosto anomalo. Mancano due settimane alla fine della sessione estiva e la società ha effettuato un solo colpo in entrata, ovvero quello di Kaio Jorge dal Santos, e uno in uscita: Demiral all’Atalanta.

Andrea Agnelli lo aveva dichiarato che fino al prossimo anno ci sarebbero stati gli effetti della crisi del Covid sul calcio, per cui al momento si potrebbe andare avanti soprattutto sfruttando eventuali occasioni. Un nuovo affare potrebbe rispuntare dal Real Madrid, visto che secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’ la società avrebbe proposto nuovamente Isco alla Juventus.

Calciomercato Juventus, proposto nuovamente Isco: via a soli 15 milioni

Isco sembra essere ormai in uscita dal Real Madrid e i ‘Blancos’ stanno cercando la squadra giusta per cederlo. C’è anche il Milan sulle sue tracce, ma ora sarebbe arrivata una nuova proposta per la Juventus. In particolare l’uscita dello spagnolo potrebbe avvenire per circa 15 milioni di euro, sicuramente una cifra più che abbordabile per una squadra come la Juventus. I bianconeri però attualmente sono concentrati sul colpo Locatelli per rinforzare il proprio centrocampo e potrebbero non considerare altri colpi.

In ogni caso l’occasione dal Real Madrid c’è e nei prossimi giorni bisognerà capire quale sarà il futuro di Isco.