La Juventus lavora per accontentare Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, ma pensa anche al futuro: doppio colpaccio a zero

C’è attesa in casa Juventus. I tifosi e Allegri aspettano di conoscere quale sarà il destino di Manuel Locatelli. Primo obiettivo per la mediana, il talento azzurro vuole fortemente approdare a Torino. La trattativa con il Sassuolo prosegue da diverso tempo in sede di calciomercato, con i neroverdi che fanno muro sulla valutazione del cartellino e sulla formula del trasferimento. Il piano B resta il ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona, anche se il tecnico livornese non ha escluso l’arrivo di due centrocampisti.

Con l’arrivo di Messi al PSG e la conferma della permanenza di Mbappe da parte del presidente Al-Khelaifi, inoltre, le probabilità di un addio di Cristiano Ronaldo si sono ridotte al minimo. Il matrimonio tra la ‘Vecchia Signora’ e CR7 proseguirà fino alla prossima estate, ovvero quando scadrà il contratto in essere. Compito dell’allenatore, adesso, cercare di sfruttare al meglio quello che resta senza dubbio uno degli attaccanti più forti in Serie A, nonostante la carta d’identità. I pensieri della dirigenza piemontese possono, quindi, concentrarsi a pieno sulla mediana. Ma il Football Director, Federico Cherubini, non perde di vista anche possibili occasioni per il futuro.

Calciomercato Juventus, due colpi ‘gratis’

La Juventus guarda anche al futuro. In particolare, la ‘Vecchia Signora’ tiene d’occhio due situazioni incerte in casa Bayern Monaco. I contratti di Niklas Sule e Leon Goretzka sono entrambi in scadenza giugno 2022. I bavaresi stanno riscontrando non poche difficoltà per i loro rinnovi e le probabilità di addio sono in ascesa.

Ecco che i bianconeri – in caso di mancato prolungamento – potrebbero pensare di prelevare sia il difensore che il centrocampista a parametro zero la prossima estate, sempre che nessuno dei due abbandoni la nave già in questa sessione. Da tenere a mente che lo stipendio attuale dell’ex Schalke 04 si attesta sui 10 milioni di euro netti all’anno, mentre quello del centrale sui 7. Sule e Goretzka a zero nel 2022, la Juventus ci pensa.