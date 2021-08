la Juventus potrebbe lasciar partire Alex Sandro e portare in squadra un nuovo terzino sinistro con un scambio secco in Premier League

In casa Juventus avanzano i dubbi relativi al futuro di Alex Sandro. Il terzino brasiliano non è stato parte centrale del progetto bianconero nelle ultime annate del post Allegri. Anche ora che quest’ultimo è ritornato sulla panchina della ‘vecchia signora’, però, i dubbi sul futuro dell’ex Porto persistono. Il tecnico toscano potrebbe rilanciarlo o decidere di rinunciarci una volta per tutte. In questa seconda eventualità, la dirigenza dovrebbe dunque andare alla ricerca di un erede nel ruolo, un calciatore che abbia la giusta esperienza e tanta qualità per competere ad alti livelli in Italia ed in Europa. Pertanto l’idea giusta potrebbe provenire dal Chelsea.

Juventus, scambio Alex Sandro-Alonso: l’ipotesi

Tra le fila dei blues ecco Marcos Alonso. L’ex Fiorentina, dal 2016 ai ‘blues’, potrebbe essere l’uomo giusto per la fascia sinistra della Juventus. Ecco allora che i bianconeri potrebbero lavorare ad uno scambio secco: Alex Sandro per Marcos Alonso col Chelsea. Lo spagnolo, che piace tanto all’Inter, conta oltre 167 presenze con la squadra londinese, con 24 gol realizzati e 17 assist. Le sue qualità non sono messe in dubbio e a 31 anni potrebbe risultare ancora decisivo per il gioco di Allegri. Del resto anche il classe ’90 degli inglesi, come il brasiliano della Juve, nell’ultimo paio d’anni ha giocato a fasi alterne.

Segno, questo, che anche il Chelsea è disposto a cambiare sul lato sinistro e potrebbe dunque accogliere volentieri Alex Sandro, dando in cambio alla squadra piemontese Marcos Alonso.