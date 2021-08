Calciomercato Milan, colpo a centrocampo | Scambio per Bakayoko

Il Milan potrebbe acquistare Bakayoko dal Chelsea dopo l’infortunio di Kessie: tutti i dettagli dello scambio

Dopo l’infortunio di Franck Kessie, il Milan è alla ricerca di un centrocampista con insistenza. L’ivoriano sarà anche assente per la Coppa d’Africa che si disputerà il prossimo gennaio, insieme a Bennacer. Paolo Maldini sta valutando diversi profili, tra cui quello di Tiémoué Bakayoko, nell’ultima stagione in prestito al Napoli e con un contratto valido fino al 2022. Il Chelsea vuole assolutamente liberarsene visto che da qualche anno non rientra nei piani tecnici e societari. E per lui potrebbe profilarsi un ritorno in rossonero.

Milan, scambio Bakayoko-Romagnoli

Per acquistare Bakayoko, il Milan non può offrire al Chelsea dei soldi cash visti i problemi economici. Maldini ha riscattato Tomori e acquistato Maignan ed è ritornato anche Brahim Diaz. Per acquistare il centrocampista francese, dunque, il dt rossonero vorrebbe mettere in piedi uno scambio. Si concretizzerebbe dunque l’addio di Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano finito in panchina nei big match in favore di Tomori.

Bakayoko e Romagnoli hanno entrambi in scadenza nel 2022. Il Chelsea si ritroverebbe un buon centrale per le rotazioni e il Milan il tanto desiderato centrocampista.