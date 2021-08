La Juventus potrebbe dire addio ad un difensore in questa sessione estiva di calciomercato: occhio allo scambio con il Barcellona

La Juventus comincia a fare sul serio in sede di calciomercato. Alzata l’offerta per Locatelli a 35 milioni di euro totali, compresi i bonus. La cifra si avvicina alle richieste del Sassuolo, ma manca ancora l’intesa sulla formula. I bianconeri propongono un trasferimento in prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione Champions League, mentre gli emiliani vorrebbero un prestito annuale con obbligo incondizionato. Si continuerà a trattare, ma le parti sono sempre più vicine alla tanto attesa fumata bianca.

Allegri e la dirigenza, dal canto loro, mantengono alta la concentrazione sulle possibili uscite. A tal proposito, potrebbe avvenire un suggestivo scambio tra difensori con il Barcellona. I profili in questione sarebbero quelli di De Sciglio e Umtiti, calciatore che non rientra più nei piani dei blaugrana. Il tecnico livornese, però, avrebbe altre idee.

Calciomercato Juventus, scambio De Sciglio-Umtiti col Barcellona: Allegri frena

Scambio De Sciglio-Umtiti, ma Allegri ha altri piani. L’allenatore della Juventus, infatti, sembra essersi deciso a tenere il terzino e preferirebbe mandare via il talento Luca Pellegrini. La pista del francese blaugrana, inoltre, non convince pienamente, a causa dei numerosi problemi fisici avuti in passato. Il matrimonio tra De Sciglio e la Juventus, perciò, pare destinato a continuare.