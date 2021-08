La Juventus stabilisce il futuro del calciatore: la big di Serie A prepara le mosse decisive per arrivare al ragazzo

È tempo di decisioni importanti in casa Juventus, con l’obiettivo di fornire a Massimiliano Allegri la rosa più pronta possibile ad affrontare la prossima stagione. In tal senso, è fondamentale anche l’opera di sfoltimento da effettuare in queste settimane. Un nome che presto potrebbe lasciare in bianconeri in prestito – e non è una novità – è quello di Luca Pellegrini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il retroscena su Ronaldo al PSG | “Vorrebbe essere qui”

Con il ritorno di Allegri e la rivalutazione di De Sciglio la via pare tracciata. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, il terzino dovrebbe partire e ancora una volta in prestito.

Calciomercato Juventus, Pellegrini ai saluti: c’è il Napoli

Gli Azzurri potrebbero costituire una tappa importante per il calciatore. Il Napoli è ancora alla ricerca di un terzino sinistro e il profilo di Pellegrini potrebbe costituire un’opportunità importante per il laterale. Da tempo, il club partenopeo è su Emerson Palmieri, ma la pista non decolla: vedremo se il Napoli costituirà la soluzione finale per il ragazzo