Il calciomercato della Juventus potrebbe non ruotare soltanto intorno all’acquisto di un centrocampista. Sarebbe sempre attuale la pista che conduce a un bomber.

L’addio di Lionel Messi al Barcellona e il suo approdo a Parigi, potrebbero modificare molte strategie di calciomercato e riaprire una pista seguita da tempo dalla Juventus, ma che sembrava abbandonata nelle ultime settimane. I bianconeri, infatti, sono concentrati da tempo sulla ricerca di un centrocampista che sappia far girare la manovra e, soprattutto dopo l’acquisto di Kaio Jorge, non sembravano più interessati a un bomber. Invece, con la Pulce arrivata alla corte di Mauricio Pochettino, sembra tornare di attualità un possibile colpo in attacco.

Secondo quanto riportato da todofichajes.com, Mauro Icardi, che sarebbe considerato sempre più un esubero dal Paris-Saint Germain, avrebbe contattato attraverso il suo entourage Andrea Agnelli per proporsi ai bianconeri. Con l’arrivo del sei volte Pallone d’oro, infatti, gli spazi per Maurito sono ulteriormente chiusi e sia il suo ingaggio che la sua presenza nello spogliatoio risulterebbero troppo ingombranti per i parigini.

La Juventus, quindi, potrebbe approfittare dell’eccessiva abbondanza nel reparto offensivo a disposizione di Pochettino, per tentare di strappare un accordo con il Psg per ottenere Icardi in prestito per un anno. Con una eventuale opzione per l’acquisto, esercitabile l’estate prossima, in caso di raggiungimento di obiettivi di squadra e personali.