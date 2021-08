Un importante attaccante in Premier League, accostato anche all’Inter, sarebbe stato offerto alla Juventus: doppio scenario per i bianconeri

Si accende il calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera ha indirizzato i propri pensieri verso il centrocampo. Nella scorsa stagione, la mediana è apparsa il reparto più in difficoltà e Allegri attende uno se non due rinforzi in quella zona di campo. Più tranquilla la situazione nel reparto offensivo. Il tecnico livornese ha deciso di puntare forte su Paulo Dybala e metterlo al centro del progetto. L’allenatore stima molto l’argentino e si sta lavorando per portare a termine il rinnovo di contratto. La scadenza è prevista per giugno 2022: a breve l’agente, Jorge Antun, e il procuratore del classe ’93 si incontreranno nuovamente per dare l’accelerata decisiva.

Tutto l’ambiente, poi, è incuriosito dal talentino brasiliano Kaio Jorge, aggregato subito in prima squadra e visto molto bene dagli osservatori. A meno di clamorose sorprese, dovrebbe restare a Torino Cristiano Ronaldo. L’arrivo di Messi al PSG e l’annuncio da parte del presidente Al-Khelaifi della permanenza di Mbappe, bloccano la strada al campione portoghese. Difficile ipotizzare un eventuale ritorno al Real Madrid, considerando che Florentino Perez ha già dichiarato apertamente di non vedere di buon occhio questa possibilità. Nel frattempo, arriva un’importante novità sul fronte entrate per l’attacco.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Correa a rischio | Assalto dalla Premier

Calciomercato Juventus, offerto il colpaccio

Offerto un importante attaccante alla ‘Vecchia Signora’. Il profilo in questione è quello di Anthony Martial, calciatore in forza al Manchester United. Il francese, che non trova più tanto spazio con gli inglesi, è stato accostato anche all’Inter per il dopo Lukaku. Possibile doppio scenario per l’acquisto dell’ex Monaco, in scadenza giugno 2024.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, non solo Locatelli | Assalto in attacco

I ‘Red Devils’, infatti, sarebbero disposti a darlo per 50 milioni di euro cash oppure inserendo nella trattativa il cartellino di Rabiot più 30 milioni. Chiaramente, a queste condizioni si riducono le probabilità di un tentativo di affondo, ma la situazione è da tenere d’occhio.