In casa Inter non si placano le voci di calciomercato sui pezzi pregiati della rosa di Inzaghi: occhio al possibile assalto del Chelsea al big in difesa

L’Inter si è presa la scena nelle ultime settimane di calciomercato. Dopo l’addio di Lukaku – direzione Chelsea -, i nerazzurri si sono assicurati le prestazioni di Edin Dzeko. Il bosniaco, però, non sarà l’unico rinforzo per il reparto offensivo di Simone Inzaghi. La dirigenza vuole mettere a segno un altro acquisto e, al momento, i candidati sono Correa, Zapata e, più defilato, Insigne. Marotta, dal canto suo, ha chiuso la pratica post Hakimi. A raccogliere la pesante – seppur breve – eredità dell’esterno marocchino sarà Denzel Dumfries, arrivato a titolo definitivo dal PSV.

Non finiscono, però, i pericoli sul fronte uscite per la ‘Beneamata’. Il Real Madrid sarebbe in pressing su Rudiger per rimpolpare la retroguardia, che ha visto gli addii nel giro di poco tempo di due colonne come Sergio Ramos e Varane. In caso di addio del tedesco, valutato sui 45-50 milioni, il Chelsea potrebbero rifarsi sotto e tentare l’assalto a Milan Skriniar. I lombardi chiederebbero in tal caso 55-60 milioni di euro. Ovviamente, la società targata Suning farà di tutto per non privarsi di altri big della rosa, ma le difficoltà economiche impediscono all’Inter di avere certezze in questo senso. Staremo a vedere.