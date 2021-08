Il futuro di Lorenzo Insigne è sempre incerto: il talento di Frattamaggiore è stato accostato all’Inter, l’idea a zero per l’attacco

Lorenzo Insigne dovrà prendere una decisione per quanto riguarda il suo futuro. L’agente dell’attaccante del Napoli, in scadenza di contratto nel giugno 2022, ha incontrato anche il ds Giuntoli nel ritiro di Castel di Sangro, ma al momento non ci sarebbero novità per il prolungamento. Negli ultimi giorni il talento di Frattamaggiore è stato accostato anche all’Inter con la società nerazzurra che starebbe pensando ad un’idea suggestiva per il futuro.

Calciomercato Inter, idea Insigne a parametro zero

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” l’ad nerazzurro Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino Lorenzo Insigne, ma non ci sarebbe un accordo per l’immediato visto che non vogliono superare i 15 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis intende ricavare almeno 30 milioni per la sua cessione: così sta prendendo quota in casa Inter l’opportunità di arrivare ad Insigne a parametro zero.

I prossimi giorni saranno decisivi con il Napoli che è sempre molto attento al futuro del capitano azzurro. Insigne, fresco campione d’Europa, vuole imporsi sempre di più nel calcio che conta. La società milanese starebbe pensando così ad una nuova opportunità di mercato in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo gli addii di Hakimi e Lukaku, il club nerazzurro potrebbe arrivare ad Insigne a parametro zero.

Il Napoli vorrebbe ricavare il massimo dalla cessione del capitano azzurro, ma al momento non ci sono conferme ufficiali per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Insigne.