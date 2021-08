L’Inter e il Milan dovranno fare a meno di due giocatori molto importanti per Inzaghi e Pioli: infortuni per Lautaro e Kessie

Infortuni pesanti per le due squadre di Milano. L’Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez già per la prima giornata di campionato in programma sabato 21 agosto contro il Genoa per una squalifica. Per l’attaccante argentino risentimento al muscolo psoas e verrà valutato per la seconda giornata di campionato col Verona. Il Milan invece dovrà fare a meno di Franck Kessie per circa un mese, visto che ha avuto uno stiramento al flessore sinistro.