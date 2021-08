Aaron Ramsey potrebbe dire addio alla Juventus dopo mesi complicati in maglia bianconera: la sua cessione libera ‘Pjanic’

La Juventus non si ferma. Il lavoro del club bianconero è sempre molto certosino con la possibilità di arrivare a giocatori di qualità. Ma non solo: sul fronte cessione potrebbe arrivare l’addio del centrocampista gallese, Aaron Ramsey, che piace ancora in Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbe “El Loco” Bielsa con la sua valutazione che si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Pjanic più vicino se parte Ramsey

In questo modo con la cessione del centrocampista gallese potrebbe avvicinarsi sempre di più Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona. Lo stesso bosniaco ritroverebbe Massimiliano Allegri per tornare a lavorare insieme dopo gli anni gloriosi in maglia bianconera. La Juventus continua a cercare un acquirente per Ramsey, che è stato provato anche davanti alla difesa dallo stesso allenatore livornese. Una sua cessione sembra ormai imminente dopo che non ha espresso tutto il suo valore a Torino.

Miralem Pjanic, infine, intende tornare a vestire la maglia bianconera soprattutto dopo l’arrivo di Allegri. Nelle prossime ore potrebbe avere luogo l’intreccio suggestivo di calciomercato.