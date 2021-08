La Juventus ha da tempo messo nel mirino un centrocampista ma a soffiarglielo potrebbe essere il solito PSG

Il calciomercato è sempre pieno di imprevisti e l’ennesimo di questa sessione estiva potrebbe colpire la Juventus. I bianconeri da tempo hanno messo gli occhi su Nuno Mendes, esterno classe 2002 dello Sporting Club de Portugal. Lo scorso anno il calciatore portoghese ha sorpreso tutti disputando un’ottima stagione collezionando 34 presenze e mettendo a segno tre assist e un gol. Ma il rinforzo per la Juventus potrebbe presto sfumare.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo-Psg | Annuncio a sorpresa

Come sempre a inserirsi nella corsa al giovane talento sarebbe il PSG. Infatti secondo quanto riportato riportato da ‘A Bola’ il club parigino si sarebbe inserito nella corsa al talento portoghese, il cui valore della clausola rescissoria sarebbe di 70 milioni di euro. Un PSG che non si accontenta dei tantissimi campioni acquistati, tra cui Leo Messi, e che vorrebbe continuare a far valere la sua supremazia dal punto di vista finanziario in questa sessione estiva di calciomercato, beffando tra gli altri club anche la Juventus.