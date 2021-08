Offerto il big alla Juventus per l’attacco, la risposta dei bianconeri crea un’occasione della Lazio che sogna il colpaccio

Non è stato un calciomercato ricco di movimenti per la Juventus, che continua a lavorare per rinforzare la propria squadra dopo aver effettuato pochissimi movimenti. I bianconeri hanno ceduto Merih Demiral e ingaggiato il solo Kaio Jorge, ma in quest’ultimo mese vogliono provare a sfruttare le occasioni in arrivo.

Ce ne sarebbe già una dal Barcellona, che però non sembrerebbe soddisfare la società. AI bianconeri infatti sarebbe stato offerto Philippe Coutinho, che è in uscita dai ‘Blaugrana’ e potrebbe tornare in Serie A ma la ‘Vecchia Signora’ avrebbe detto no. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il brasiliano sarebbe stato offerto anche alla Lazio di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, offerto Coutinho. No dei bianconeri, ora ci pensa la Lazio

Un calciatore come Coutinho sarebbe sicuramente un rinforzo notevole per la Lazio e la suggestione delle ultime ore può far sognare i tifosi. Il brasiliano infatti sarebbe sicuramente un rinforzo notevole e soprattutto potrebbe partire in maniera low cost, visto che il Barcellona vorrebbe liberarsene e potrebbe farlo partire per cifre accessibili. L’affare però diventa complicato se si pensa all’ingaggio di Coutinho che si aggira intorno ai 12 milioni di euro: servirebbe infatti un grosso aiuto del Barcellona per portare a Roma l’ex Inter.

Coutinho è stato pagato ben 135 milioni dal Barcellona ma il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative e ora può partire già in questa sessione di calciomercato.