Lorenzo Insigne rientra prepotentemente in orbita Inter. Le ultime indiscrezioni di calciomercato ipotizzano addirittura uno scambio col Napoli

L’idea Insigne sarebbe molto concreta in casa Inter. Al momento non risultano offerte per l’attaccante del Napoli, ma un interesse forte sicuramente sì. Se non altro perché non si intravedono spiragli per il rinnovo del contratto in scadenza fra soli dieci mesi. De Laurentiis vuole trattare al ribasso gli attuali 4,6 milioni di euro netti, il classe ’91 e il suo entourage puntano invece a raggiungere se non oltrepassare la soglia dei 5 milioni. Da qui l’apertura del club azzurro all’immediata cessione del capitano, in verità mai amato dallo stesso De Laurentiis. I nerazzurri farebbero sul serio, tuttavia non sembrano intenzionati a tirar fuori quei 25-30 milioni chiesti dai partenopei per il cartellino del fresco Campione d’Europa. Del resto fra cinque mesi ci si può accordare con lui a zero…

Da Napoli rimbalza però una voce clamorosa, ovvero che la società del produttore cinematografico potrebbe anche accettare di cedere Insigne attraverso uno scambio. Per giunta alla pari… Il nome che può ‘accontentare’ i partenopei sarebbe quello di Marcelo Brozovic, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2022. Il croato classe ’92 è un ‘pupillo’ di Luciano Spalletti, fu proprio il tecnico toscano a rilanciarlo in nerazzurro nel ruolo di regista basso davanti alla difesa che poi ha fatto le fortune dell’Inter di Conte.

Calciomercato Inter, scambio Insigne-Brozovic: la situazione

Insigne per Brozovic, uno scambio che difficilmente l’Inter accetterebbe poiché il classe ’92 è ritenuto troppo importante per la squadra di Inzaghi. Non a caso l’obiettivo è trovare un accordo con suo papà-agente per il prolungamento dell’accordo. La richiesta è di 6 milioni, ma un punto di incontro fra le parti potrebbe essere trovato sui 4,5-5 più bonus.

