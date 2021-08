L’Inter potrebbe beffare la Juventus nella corsa a un top player dalla Premier League. A sbloccare l’affare ci pensa Kane

In Premier League potrebbe arrivare un trasferimento a cifre da record. Il Manchester City di Pep Guardiola sta infatti rincorrendo il forte attaccante del Tottenham Harry Kane. Con l’ ‘uragano’ inglese verso i ‘citizens’ si sbloccherebbe una pista seguita da tempo con attenzione dalle big italiane, quella che porta a Gabriel Jesus. Per il classe 1997 infatti ci sarebbero pochi spazi con l’ingombrante (eventuale) arrivo del bomber degli ‘spurs’. La Juventus, in particolar modo, è stata accostata in diverse circostanze al brasiliano del City, che potrebbe dunque partire se la rosa dovesse allargarsi con l’arrivo del nazionale inglese. I bianoneri potrebbero però ricevere una dolorosa beffa da parte di un’altra big della Serie A, l’Inter.

Inter, 40 milioni per Gabriel Jesus

La squadra di Steven Zhang, che ha incassato un bel bottino dalle cessioni di Hakimi al Paris Saint Germain e di Lukaku al Chelsea, potrebbe infatti mettere sul piatto ben 40 milioni per il ventiquattrenne del Manchester City, mandando a monte i piani della Juventus di Max Allegri. La cifra potrebbe essere quella giusta per convincere gli inglesi dell’affare dal momento che Gabriel Jesus è reduce da un’annata non invidiabile in Premier Leauge, giocando 29 match totali e segnando 9 gol.

I nerazzurri porterebbero in tal caso in organico un top player di grande spessore per la Serie A e per la Champions League, l’uomo giusto per mettere una pezza ai vuoi lasciati da Romelu Lukaku e Acrhaf Hakimi.