Il Paris Saint Germain non conosce proprio limiti in questa calda estate di calciomercato. I parigini potrebbero andare alla carica in casa Inter visti i problemi fisici di Sergio Ramos

È un PSG acchiappatutto quello che in queste settimane sta costruendo un autentico dream team dopo gli arrivi di Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos e soprattutto Lionel Messi. Il club transalpino non sembra affatto intenzionato a fermarsi e punta dritto a vincere la prossima edizione della Champions League. Il reparto al momento meno solido è quello arretrato dove non sono stati effettuati innesti sulla fascia sinistra, senza considerare le condizioni non eccezionali dell’ex capitano del Real Madrid. L’infortunio di Sergio Ramos appare infatti leggermente più grave del previsto e i tempi di rientro del leader spagnolo si allungano con il debutto destinato a slittare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Bayern con una mossa mette ko Juventus e Inter | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Sarri stuzzicato dal possibile scambio | Ostacolo per Correa

Calciomercato Inter, allarme PSG: prova lo scambio per arrivare a de Vrij

Una situazione che non spaventa più di tanto un Paris Saint Germain pronto in caso di necessità anche a rituffarsi sul mercato in entrata. Il mirino potrebbe tornare su un vecchio pallino di casa Inter, quello Stefan de Vrij spesso accostato alle uscite ed assistito da Mino Raiola. L’olandese è un perno della difesa dell’Inter e per caratteristiche potrebbe ben integrarsi in quella dei francesi, considerando anche il contratto ancora in scadenza 2023.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, via dal PSG | Occasione Milan!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo sulla fascia | Ancelotti lo scarica

Con soli due anni di accordo ancora in mano il club meneghino nel caso non potrebbe naturalmente chiedere l’intera cifra del valore reale del ragazzo, mentre il PSG potrebbe dal canto suo provare a convincere la dirigenza interista con uno scambio con Abdou Diallo. Il difensore classe 1996 ha una valutazione sui 20/25 milioni di euro ed è un autentico jolly in grado di giocare sia da terzo centrale difensivo che da laterali sinistro. Un ottimo elemento che potrebbe fare al caso di Inzaghi ma l’Inter non pare intenzionata a cedere anche de Vrij, che in caso di addio partirebbe solo a fronte di una proposta totalmente cash.