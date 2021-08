Lorenzo Insigne potrebbe dire addio al Napoli: idea Inter con un’idea suggestiva di scambio con la società partenopea, i dettagli

L’Inter è molto attiva in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni in vista della prossima stagione. La società nerazzurra è alle prese con addii eccellenti come quelli di Hakimi e Lukaku. In arrivo a Milano l’attaccante bosniaco, Edin Dzeko, come primo colpo per rinforzare la compagine guidata da Simone Inzaghi. L’ad Beppe Marotta vorrebbe accontentare lo stesso allenatore dell’Inter con innesti di qualità: come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” l’ultima idea è quella di Lorenzo Insigne.

Calciomercato Inter, Insigne verso l’addio: scambio con il Napoli

Al momento quella di Lorenzo Insigne è soltanto una suggestione di mercato. Il talento di Frattamaggiore ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e così il suo agente ha incontrato nelle ultime ore il ds Giuntoli per parlare di un possibile rinnovo contrattuale. Come svelato dal “Corriere dello Sport”, l’Inter avrebbe già presentato una prima offerta al Napoli sulla base di 15 milioni più il cartellino di Alexis Sanchez. Il club di De Laurentiis accetterebbe un’offerta per il suo capitano soltanto per circa 25-30 milioni.

La proposta della società nerazzurra per Insigne si aggira sui 6 milioni netti a stagione per quattro anni. Il futuro del talento di Frattamaggiore è sempre in bilico con il possibile addio del Campione d’Europa, protagonista ad Euro2020 con la maglia dell’Italia.

L’Inter vuole mettere a segno colpi importanti dopo le cessioni eccellenti degli ultimi giorni. Lukaku firmerà ufficialmente il suo nuovo contratto con il Chelsea nelle prossime ore: lo stesso farà Edin Dzeko cn la società nerazzurra.