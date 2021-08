Lionel Messi sembra essere ormai a un passo dal Paris Saint-Germain ma arrivano delle novità sul Barcellona

Sono ore delicate per quanto riguarda Lionel Messi, che ha annunciato l’addio dal Barcellona alla fine della scorsa settimana e ora si sta lavorando per decidere il suo futuro. Non mancano i colpi di scena in questa vicenda e proprio nella notte ce n’è stato uno nuovo in arrivo dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sirene dall’estero per Dybala | Scambio con l’ex Inter

Nelle ultime ore, infatti, ‘La Porteria’ ha dichiarato che il Barcellona non si sarebbe ancora arreso per quanto riguarda Lionel Messi e avrebbe fatto una nuova proposta nella notte per provare a riportarlo in ‘Blaugrana’ e cancellare l’addio dei giorni scorsi. L’informazione però sembra sia stata già messa in disparte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, attenta Juve: l’Atalanta prova lo ‘scippo’ | Contatti in corso

Calciomercato, ‘giallo’ Messi: nuovo assalto Barcellona già smentito

Secondo le ultime informazioni riportate da ‘Marca’, infatti, le persone vicine a Messi avrebbero smentito il nuovo assalto del Barcellona per provare a trattenerlo. L’unica offerta ufficiale dunque sembra essere quella del Paris Saint-Germain e ormai sembra essere sempre più vicina la firma sul nuovo contratto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, annuncio e svolta Lautaro Martinez | “Ha detto sì al Tottenham”

Lionel Messi ha salutato il Barcellona dopo un’intera carriera con lacrime e commozione, ma nonostante tutto l’opzione di tornare nel club catalano non è ormai possibile. L’argentino è pronto alla nuova avventura in Francia e si attendo solo l’annuncio.