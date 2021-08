L’Inter dice addio a Romelu Lukaku e si prepara ad accogliere i sostituti: due bomber in arrivo alla corte di Inzaghi

Sostituire Romelu Lukaku in casa Inter non sarà certamente facile, ma al momento è l’obiettivo prioritario dei nerazzurri. Il gigante belga, dopo 95 partita con la maglia dell’Inter e 64 gol segnati, si prepara a volare a Londra alla corte dei campioni d’Europa del Chelsea. Per sostituirlo la società interista si è subito messa al lavoro e ha individuato non uno, ma ben due possibili eredi.

Questi potrebbero essere due attaccanti della Serie A, ovvero Edin Dzeko, già accostato in passato ai nerazzurri, e Duvan Zapata, bomber dell’Atalanta. Si fanno passi avanti per i loro arrivi.

Calciomercato Inter, Dzeko e Zapata in arrivo: “passi in avanti”

Gli addii in casa Inter durante questa sessione estiva di calciomercato sono stati pesanti. Il primo a dire addio è stato Antonio Conte, poi è arrivato il sacrificio di Hakimi, volato al PSG, e infine si prepara a salutare anche Romelu Lukaku, diretto verso il Chelsea.

Così la priorità per l’Inter è diventata quella di trovare nuovi attaccanti e ne avrebbe trovati addirittura due. I due nomi sono quelli di Edin Dzeko e Duvan Zapata, bomber di Roma e Atalanta. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi sul suo profilo Twitter, ci sarebbero stati passi in avanti per l’arrivo di entrambi i calciatori. Dunque l’Inter si appresta a mettere a segno un grande colpo per la zona offensiva.