Con la partenza di Lukaku verso il Chelsea, l’Inter ha le possibilità economiche per avanzare nella trattativa Dumfries, ma attenzione alla Juventus di Allegri

Sono giorni caldissimi per il calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi. L’ex allenatore della Lazio di Claudio Lotito, dopo aver salutato Achraf Hakimi, approdato al PSG di Mauricio Pochettino, sta per perdere anche Romelu Lukaku. L’attaccante belga infatti è destinato a tornare al Chelsea per una cifra vicina ai 115 milioni di euro. Soldi che sono come ossigeno per le casse della Beneamata in seria difficoltà economica e con una squadra da ricostruire partendo proprio dal sostituto di Hakimi. Nel mirino c’è sempre Denzel Dumfries, esterno destro olandese che, con la maglia della sua nazionale ad Euro 2020, ha fatto benissimo scatenando le attenzioni di molte società.

Il classe 1996 originario di Rotterdam ha una valutazione di circa 15 milioni di euro ed è di proprietà del PSV Eindhoven, società con la quale Dumfries ha un contratto fino al 2023. L’Inter, grazie ai soldi di Lukaku, sembra sulla giusta strada per chiudere la trattativa, ma attenzione ad un possibile clamoroso inserimento della Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, manovra per Dumfries | I dettagli

In casa Juventus tiene banco comunque la situazione legata al futuro di Danilo. Il giocatore brasiliano resta un nome interessante per il Bayern Monaco di Nagelsmann e la Vecchia Signora non vuole farsi trovare impreparata in caso di offerta irrinunciabile. In virtù degli ottimi rapporti con Mino Raiola, procuratore fra gli altri anche di Denzel Dumfries, la Juventus avrebbe quindi chiesto informazioni per il classe 1996.

Una manovra, di disturbo, della società piemontese nei confronti dell’Inter che resta comunque in ampio vantaggio sul calciatore, designato dalla dirigenza della Beneamata come possibile erede di Achraf Hakimi.